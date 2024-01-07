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Okan Buruk seçimini yaptı! Konyaspor karşısında sürpriz tercihler! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Okan Buruk seçimini yaptı! Konyaspor karşısında sürpriz tercihler! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda cezalı ve sakat oyuncular can sıkarken Icardi, Boey ve Torreira gibi kilit oyuncular bu maçta forma giyemeyecek. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek.

ASLAN AVERAJLA İKİNCİ SIRADA
Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem D., Mertens, Kerem A., Tete, Zaha

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Louka, Cicaldau, Moreno, Oliveira

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