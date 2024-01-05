Aslan'dan çilek transferi! Hakim Ziyech'in yerine dünya yıldızı
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosundaki eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Cimbom dünyaca ünlü yıldız için dev İtalyan takımının kapısını çaldı. Yıldız ismin sözleşmesi işte böyle duyuruldu.
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
OKAN BURUK ONAYI VERDİ
Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte kolları sıvadı.
GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ!
Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler olarak öne çıkan Ndombele, Angelino ve Sergio Oliveira gibi isimlerin yerine gelecek oyuncular için harekete geçmeye başladı.
TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Cimbom, Sparta Prag maçı öncesi transferlerini gerçekleştirmek istiyor.
HAKIM ZIYECH AYRILIYOR!
Sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiralanan Hakim Ziyech'in ismi son günlerde ayrılık haberleriyle anılıyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda sahne alacak olan yıldız futbolcunun devre arasında veda etme ihtimali ortaya çıktı.
CİMBOM'A DYBALA BOMBASI!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala'yı transfer etmek istiyor.
SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray'ın transfer listesindeki Dybala'nın sözleşme detayları belli oldu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Dybala'nın Roma'daki sözleşmesini duyurdu.
İTALYA DIŞINDAN BİR TAKIMA 12 MİLYON EURO!
Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale gelen Dybala, İtalya dışından bir takıma 12 milyon euro'ya transfer olabilecek.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı ikna etmesi durumunda sözleşmede yazan ücreti ödeyip transferi bitirebilecek.
Paulo Dybala'nın kontratındaki bu madde, 15 Ocak'a kadar aktif durumda.
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