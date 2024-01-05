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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Yıldız oyuncu en az 20 gün sahalardan uzak kalacak

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Yıldız oyuncu en az 20 gün sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken, Arjantinli yıldız İcardi takımla çalışmalara katılmadı. Yıldız futbolcunun en az 20 gün takımdan ayrı olacağı açıklandı. İşte detaylar...

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