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GS TV kapandı mı, neden yok? GS TV nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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GS TV kapandı mı, neden yok? GS TV nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

GS TV izlemek isteyen Galatasaray taraftarları arama motorlarında "GS TV kapandı mı, neden yok?", "GS TV nasıl izlenir?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. 2024 yılı itibarıyla yayın hayatı ile ilgili kararlar alan GS TV ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray taraftarlarının merakla araştırdığı konulardan biri, kulübün televizyon kanalı GS TV'nin yaşadığı değişiklikler. 2007 yılında yayın hayatına başlayan GS TV, Galatasaraylı futbolseverlere uzun yıllar boyunca kulüp içerikleri, maç özetleri ve özel programlar sunmuştu. Ancak 2024 itibarıyla Galatasaray yönetimi, GS TV'nin 17 yıllık uydu yayınını sona erdirdi. İşte tüm merak edilenler...

GS TV KAPANDI MI, NEDEN?

GS TV 2024 itibarıyla değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yayınlarını dijital olarak sürdürme kararı aldı.

İşte Galatasaray yönetimi tarafından yapılan açıklama;

"Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal yayın organı GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor.

Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray YouTube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek.

Yeni yılda, yepyeni bir GS TV'de buluşmak ve Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle..."

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