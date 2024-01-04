GS TV kapandı mı, neden yok? GS TV nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray YouTube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek.

Yeni yılda, yepyeni bir GS TV'de buluşmak ve Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle..."