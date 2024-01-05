Attila Szalai Galatasaray yolunda! Fenerbahçe’nin eski yıldızı ezeli rakibe dönüyor...

SEZON SONUNA DEK KİRALIK

Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü. Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.