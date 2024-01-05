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Attila Szalai Galatasaray yolunda! Fenerbahçe'nin eski yıldızı ezeli rakibe dönüyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Attila Szalai Galatasaray yolunda! Fenerbahçe’nin eski yıldızı ezeli rakibe dönüyor...

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai yaz döneminde Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer oldu. Almanya'da istediği forma şansını bulamayan Szalai, devre arasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Szalai'nin Süper Lig devine evet dediği iddia edilirken transferin kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de forma giydiği 2,5 sezonun ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar stoper Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönüyor.

ALMANYA'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Almanya'da forma şansı bulmakta da zorlanan 25 yaşındaki stoper ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

CİMBOM'A OLUMLU YANIT

Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

25 yaşındaki stoperin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

SEZON SONUNA DEK KİRALIK

Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü. Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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