Attila Szalai Galatasaray yolunda! Fenerbahçe'nin eski yıldızı ezeli rakibe dönüyor...
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai yaz döneminde Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer oldu. Almanya'da istediği forma şansını bulamayan Szalai, devre arasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Szalai'nin Süper Lig devine evet dediği iddia edilirken transferin kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de forma giydiği 2,5 sezonun ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar stoper Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönüyor.
ALMANYA'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR
A Spor'da yer alan habere göre; Almanya'da forma şansı bulmakta da zorlanan 25 yaşındaki stoper ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.
CİMBOM'A OLUMLU YANIT
Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.
25 yaşındaki stoperin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.
SEZON SONUNA DEK KİRALIK
Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü. Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıkesir Sındırgı, Susurluk Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Manyas, Marmara, Savaştepe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Erdek, Gömeç, Gönen Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Burhaniye, Dursunbey, Edremit Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Balya, Bandırma, Bigadiç Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Aydın Çine, Didim, Germencik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Tire, Torbalı, Urla ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!