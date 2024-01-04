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Galatasaray'a ara transfer bombası! Felipe Melo referans oldu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Galatasaray’a ara transfer bombası! Felipe Melo referans oldu

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosundaki eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Transfer dönemine günler kala hareketle saatler yaşayan Cimbom, sol bek takvisiyesi için kolları sıvadı. Milan'ın da peşinde olduğu genç yıldız için harekete geçen Galatasaray, eski yıldızı Felipe Melo'nun da devreye girmesiyle o ismi kadrosuna katmak istiyor.

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

OKAN BURUK ONAYI VERDİ

Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte kolları sıvadı.

GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ!

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler olarak öne çıkan Ndombele, Angelino ve Sergio Oliveira gibi isimlerin yerine gelecek oyuncular için harekete geçmeye başladı.

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Cimbom, Sparta Prag maçı öncesi transferlerini gerçekleştirmek istiyor.

Aslan'ın gündemindeki isimler de belli ve görüşmeler bir süredir devam ediyor. Galatasaray, ara transfer döneminde Angelino'nun yerine bir sol bek transferi yapmak istiyor.

SOL BEKE GENÇ YILDIZ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Palmeiras'ın genç sol beki Vanderlan için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ta forma giyen genç sol bekin durumunu yakından takip ediyor ve Palmeiras'la bir görüşme yapacak.

Sarı-kırmızılıların, genç sol bek için teklif yapmaya hazırlandığı ve bunun için Brezilya'ya giderek şartları görüşeceği ifade edildi.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Fakat bu transferde Galatasaray'ın karşısında İtalyan devi Milan da bulunuyor. İddialara göre, Milan'ın da Vanderlan için takipte olduğu belirtiliyor.

"İYİ OYUNCU, FAYDALI OLUR"

Galatasaray'ın eski yıldızı ve bir dönem Palmeiras forması da giyen Felipe Melo Galatasaraylı yetkililere Vanderlan için "İyi oyuncu, Türkiye Ligi'nin kondisyonunu aşabilecek kapasiteye sahip. Faydalı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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