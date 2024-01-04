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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? Dev derbiye ilişkin bomba iddia: Ligler bir hafta ötelenecek

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? Dev derbiye ilişkin bomba iddia: Ligler bir hafta ötelenecek

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının ne zaman oynanağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

YAYIN HAKLARI NEDENİYLE BU ADIMI ATTI

Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın Ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı. Siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin sürüncemede kalıp daha fazla malzeme yapılmasını istemeyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.



LİG BİR HAFTA KAYDIRILACAK

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

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