Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? Dev derbiye ilişkin bomba iddia: Ligler bir hafta ötelenecek

YAYIN HAKLARI NEDENİYLE BU ADIMI ATTI



Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın Ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı. Siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin sürüncemede kalıp daha fazla malzeme yapılmasını istemeyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.