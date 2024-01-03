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Okan Buruk'tan o transfere veto! Hazır değil diyerek yıldız ismi reddetti

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Okan Buruk’tan o transfere veto! Hazır değil diyerek yıldız ismi reddetti

Galatasaray devre arasına yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen Portekizli orta saha Renato Sanches, Okan Buruk tarafından veto edildi. Buruk daha hazır isimlerle çalışmak istediğini yönetime iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'da orta saha transferi doğrultusunda gündeme bir isim daha geldi.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çok uğraştığı Renato Sanches, Roma'ya kiralık gitse de İtalya'da aradığını bulamadı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan, forma istikrarı yakalayamayan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, hocası Jose Mourinho tarafından sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmüyor.



OKAN BURUK'TAN VETO

Kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelen Renato, menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Portekizli oyuncuya çok da sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ve kurmayları, daha hazır bir isimle çalışmak istiyor.

PSG'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Renato Sanches, İtalya Ligi'nin ilk yarısında sadece 5 maçta toplam 116 dakika forma şansı bulabildi. Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 111 dakika görev alan Sanches'in, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor.

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