Okan Buruk’tan o transfere veto! Hazır değil diyerek yıldız ismi reddetti

Galatasaray'da orta saha transferi doğrultusunda gündeme bir isim daha geldi.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çok uğraştığı Renato Sanches, Roma'ya kiralık gitse de İtalya'da aradığını bulamadı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan, forma istikrarı yakalayamayan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, hocası Jose Mourinho tarafından sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmüyor.