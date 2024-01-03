Galatasaray’da hedef Sofyan Amrabat! Torreira’nın yanına yeni dinamo! Cimbom transfere başlıyor...

GÖZDEN ÇIKARILDI

Manchester United'ın sezon başında 30 milyon Euro'ya Fiorentina'dan transfer ettiği Faslı futbolcu, İngiliz devinde şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Orta sahaya yeni takviyeler yapmak isteyen Premier Lig ekibi, Amrabat'ı gözden çıkarmış durumda. Galatasaray cephesi de bu fırsatı değerlendirip uygun bir maliyetle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.