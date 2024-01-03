Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat! Torreira'nın yanına yeni dinamo! Cimbom transfere başlıyor...
Orta sahada Ndombele'den beklediği katkıyı alamayan Galatasaray transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sezon başında istediği ismi yeniden gündemine aldı. Sarı kırmızılılar Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak Manchester United'a imza atan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.
GÖZDEN ÇIKARILDI
Manchester United'ın sezon başında 30 milyon Euro'ya Fiorentina'dan transfer ettiği Faslı futbolcu, İngiliz devinde şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Orta sahaya yeni takviyeler yapmak isteyen Premier Lig ekibi, Amrabat'ı gözden çıkarmış durumda. Galatasaray cephesi de bu fırsatı değerlendirip uygun bir maliyetle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY'I DURDURMAKTA ZORLANDI
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'a karşı da görev yapan Sofyan Amrabat, takımdaki eksikler nedeniyle sol bekte forma giymiş, ancak sarı-kırmızılı hücum oyuncularını durdurmakta zorlanmıştı.
TORREIRA'NIN YANINA GELİYOR
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise orta alanda çok iyi bir performans sergileyen Amrabat'ı Torreira'nın yanında kullanıp merkezi güçlendirmeyi planlıyor. Faslı yıldız defansif özellikleri kadar top tekniği ve uzak mesafeye adrese teslim paslarıyla da dikkat çekiyor.
NORDIN'IN KARDEŞİ
Sofyan Amrabat aynı zamanda bir dönem Galatasaray forması giyen kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ın da kardeşi.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde Fas Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda yer alacak ve ocak ayındaki kulüp maçlarında görev alamayacak.
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