Galatasaray’da büyük şok! Yusuf Demir kulübe ihtarname çekti! İşte nedeni...

SERBEST KALMAK İSTİYOR



Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti. Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

DEVRE ARASINDA GERİ DÖNECEK



Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.