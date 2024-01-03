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Galatasaray'da büyük şok! Yusuf Demir kulübe ihtarname çekti! İşte nedeni...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Galatasaray’da büyük şok! Yusuf Demir kulübe ihtarname çekti! İşte nedeni...

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve Basel'e kiralık olarak giden Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma alacakları nedeniyle ihtarname çekti. Genç oyuncu parası ödenmediği gerekçesiyle serbest kalmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

SERBEST KALMAK İSTİYOR

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti. Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

DEVRE ARASINDA GERİ DÖNECEK

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.

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