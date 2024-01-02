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Mauro Icardi'nin talipleri artıyor! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Mauro Icardi’nin talipleri artıyor! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Bu sezon yoluna üç kulvarda devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarına giren Mauro Icardi için bir yeni iddia ortaya atıldı. Habere göre Icardi, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. İşte Icardi için devreye giren kulüpler..

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girdi.

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi yıldızları alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı.

Devler Ligi A Grubu'nda Manchester United, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele eden Aslan, üçüncülükle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi ise Sparta Prag oldu.

Sezonun ikinci bölümünde Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son haftalarda Mauro Icardi'nin Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi kulüplerle anılması endişe yaratmıştı.

Galatasaray'da takımın en büyük yıldızı olan Arjantinli golcünün devre arasında sarı-kırmızılılara veda etme olasılığı doğdu.

Icardi için son gelen haberlerde Real Madrid ve Manchester United derken sürpriz bir takımın daha devreye girdiği belirtildi.

ICARDI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Habere göre sezon başında çok istedikleri Icardi'yi Galatasaray'a kaptıran Suudi kulüpleri, Arjantinli yıldız için tekrar devrede.

Sezon başında da Icardi için Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi olduğu ve teklif yapıldığı yazılmıştı.

İddialara göre Galatasaray'ın golcüsü, yüksek maaş tekliflerini reddederek Türkiye'de kalmaya devam etmişti.

Özellikle Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından golcü oyuncunun ayrılığı kabul edebileceğini düşünen birkaç kulübün, Icardi'nin menajeriyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi.

Güney Amerikalı santrfor için sıraya giren kulüplerin başında, Firmino'yu kaptıran Al Ahli ile Benzema'yı elinden kaçıran Al Ittihad'ın geldiği belirtiliyor.

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