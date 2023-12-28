28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Milli Yıldız Rıdvan Yılmaz gündemde...

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Milli Yıldız Rıdvan Yılmaz gündemde...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan sol bek hamlesi! Milli Yıldız Rıdvan Yılmaz gündemde...

Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, milli yıldız Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen milli oyuncu ise kiralık tekliflere sıcak bakmazken Galatasaray'dan talebi belli oldu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA