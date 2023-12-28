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Galatasaray'a Süper Kupa öncesi büyük şok! Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında yok...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Galatasaray’a Süper Kupa öncesi büyük şok! Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında yok...

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'in, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a kötü haber geldi. Ağrısı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Süper Kupa maçı kadrosunda yer almayacak.

Tecrübeli futbolcu, ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ağrılarının devam ettiğini teknik heyete iletmişti.

Son antrenmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'i riske atmamak için maç kadrosundan çıkardı.

Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak. Müsabaka, 28 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

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