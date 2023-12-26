Hem Galatasaray hem Fenerbahçe servet kazanacak! Süper Kupa’da süper gelir

Ronaldo, Neymar, Benzema gibi yıldızları transfer ederek futbol yoluyla tanıtım atağına kalkan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor. Riyad'da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak. Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.