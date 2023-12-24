Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tüm tribün tek ses: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Yaşanan acı olayın burukluğu içinde oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartıyla çıktı.