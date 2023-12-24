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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tüm tribün tek ses: Şehitler ölmez vatan bölünmez

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tüm tribün tek ses: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'nin yasa boğuldu acı olay Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de unutulmadı. Tüm tribün teröre ve destekçilerine lanet yağdırdı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratında herkes tek bir ses oldu.

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Yaşanan acı olayın burukluğu içinde oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartıyla çıktı.

TRİBÜNLER TERÖRE LANET YAĞDIRDI

Öte yandan tribünüler alçak terör örgütüne ve teröre lanet yağdırdı.

Binlerce taraftar tek ses olup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı.

REKLAM PANOLARINA DA YAZILDI

Öte yandan Kadıköy'deki reklam panolarına da "Başımız sağ olsun" yazıldı.

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