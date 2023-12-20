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Galatasaray yönetimi derbi öncesi harekete geçti! Tüm oyunculara prim hazırlığı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Galatasaray yönetimi derbi öncesi harekete geçti! Tüm oyunculara prim hazırlığı...

Galatasaray yönetimi ligde ve Süper Kupa finalinde oynanacak Fenerbahçe maçları için harekete geçerken oyuncuların ödemelerini gerçekleştirecek. Sarı kırmızılı yönetim ayrıca Fenerbahçe maçları için de özel prim hazırlığı yaparak oyuncuların motivasyonunu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. işte detaylar...

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