Galatasaray gündemine Real Madrid'in yıldızını aldı! Orta sahaya ilaç olacak...
Devre arasında orta sahaya transfer için düğmeye basan Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismini gündemine aldı. Aslan Cabellos için devreye girerken Okan Buruk tranfere onay verdi. İşte detaylar...
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
REAL MADRID FORMASI GİYEN YILDIZ...
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in İspanyol merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi. Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.
TEMASA GEÇECEK
Sabah'ın haberine göre yönetim, 27 yaşındaki İspanyol yıldız için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.
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