20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray gündemine Real Madrid'in yıldızını aldı! Orta sahaya ilaç olacak...

Galatasaray gündemine Real Madrid'in yıldızını aldı! Orta sahaya ilaç olacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
Galatasaray gündemine Real Madrid’in yıldızını aldı! Orta sahaya ilaç olacak...

Devre arasında orta sahaya transfer için düğmeye basan Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismini gündemine aldı. Aslan Cabellos için devreye girerken Okan Buruk tranfere onay verdi. İşte detaylar...

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

REAL MADRID FORMASI GİYEN YILDIZ...

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in İspanyol merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi. Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.

TEMASA GEÇECEK

Sabah'ın haberine göre yönetim, 27 yaşındaki İspanyol yıldız için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.

10 MAÇA ÇIKTI

Dani Ceballos bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Ceballos'un Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA