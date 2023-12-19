Galatasaray'da ara transfer bombaları! Eksikler gideriliyor: 1 orta saha, 2 bek...
Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, kadrosunudaki yıldız oyuncularla ve oynadığı futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek Cimbom, ara transfer bombasını patlatıyor. Kadrosundaki yıldızlara yeni takviyeler yapmanın planları içerisinde bulunan sarı kırmızılı yönetim, özellikle bek ve orta saha eksikliğini gidermek istiyor. Aslan, bu bölgelerdeki transferleri bitirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı.
CİMBOM'DA ARA TRANSFER BOMBALARI
Özellikle bek ve orta saha eksikliğini gidermek isteyen Cimbom, 1 orta saha 2 de bek transferlerini bitirmek için düğmeye bastı.
ORTA SAHAYA ELNENY
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılılara önerilen son ismin Arsenal'den Muhammed Elneny olduğu öğrenildi.
SON KARAR BURUK'UN
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunulduğu, yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.
6 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
İKİ MİLLİ YILDIZ BİRDEN
Ara transferde kadorsunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yerli atağına kalkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, iki milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.
YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR
Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi öncesi gözler özellikle sol bek pozisyonuna çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, sadece sol bekte değil sağ bekte de kendini garantiye almak için yerli operasyonuna hazırlanıyor.
İLK İSİM RIDVAN YILMAZ
Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda birden başarı isteyen, takımdaki noksan bölgelere önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer gündemine iki flaş isim daha geldi. Bunlardan biri, Glasgow Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz...
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, sakatlığını tamamen atlatan ve formasına kavuşan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Rıdvan'ın menajeriyle temas kuran Galatasaray Yönetimi, istenen şartlar oluşursa, Rangers'la da masaya oturacak.
ZEKİ ÇELİK SÜRPRİZİ
Asıl sürpriz ise sağ bek pozisyonunda yaşanıyor. Normal şartlar altında takviye düşünülmeyen bölgelerden biri olan savunmanın sağında, Zeki Çelik ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Milli yıldızla temas kurduğu ve Roma'ya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
BOEY KARARI
Galatasaray'ın kararına gerekçe olarak, Boey'ye gelen transfer tekliflerinin kulüp üzerinde yarattığı baskı gösteriliyor. Boey'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası ayrılmak istemesi, Cimbom'un ana planda olmayan bir tercih yapmasına yol açabilir.
CİMBOM TRANSFERDE ISRARCI
Fransa'da gösterdiği üstün performansın ardından Roma'ya transfer olan, ancak bu sezon süre almakta zorlanan Zeki'nin Galatasaray'a transferi, Rıdvan'ın durumuna göre daha kolay görünüyor.
Her iki oyuncunun da ocak ayında Cim Bom'a imza atması halinde, teknik direktör Okan Buruk'un eli yerli seçimi açısından bir hayli kolaylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Boey ocak ayında satılmasa bile Zeki'yi kadroya katmak üzere girişimlere devam edeceği bildirildi.
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