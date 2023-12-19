Galatasaray'da orta sahaya eski Beşiktaşlı yıldız! Son karar Okan Buruk'ta...
Galatasaray orta saha için transfer çalışmalarını sürdürürken Arsenal forması giyen Muhammed Elneny gündeme geldi. Mısırlı oyuncunun durumunu değerlendiren Sarı-Kırmızılı yetkililerin, son kararı Okan Buruk'a bıraktığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılılara önerilen son ismin Arsenal'den Muhammed Elneny olduğu öğrenildi.
SON KARAR BURUK'UN
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunulduğu, yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.
6 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.
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