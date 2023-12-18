Sparta Prag temsilcisi kurada Galatasaray’ı görünce ne yapacağını şaşırdı! Çek ekibinin temsilcisinin yüz ifadesi gündem oldu

Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.

Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.

Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.