Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla grup ikincilerinin son 16'ya kalmak için edeceği mücadele öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı kura çekimi saat 15.00'te yapılacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Galatasarayımız, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Eleme Turu'nda yer alacak. Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek bu aşamada eşleşmeler 18 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.
UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak kura çekimi Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından üçüncü sırada çıkan takımlar ve Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirerek turlayan takımlar farklı torbalarda yer alacak.
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.
Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.
Aynı federasyona bağlı ülke takımları bu turda eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki ayak sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Gol eşitliği olması durumunda iki devreden 30 dakikalık uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dublin Arena'da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...