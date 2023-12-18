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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri...

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla grup ikincilerinin son 16'ya kalmak için edeceği mücadele öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı kura çekimi saat 15.00'te yapılacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Galatasarayımız, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Eleme Turu'nda yer alacak. Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek bu aşamada eşleşmeler 18 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak kura çekimi Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından üçüncü sırada çıkan takımlar ve Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirerek turlayan takımlar farklı torbalarda yer alacak.

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.

Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.

Aynı federasyona bağlı ülke takımları bu turda eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki ayak sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Gol eşitliği olması durumunda iki devreden 30 dakikalık uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dublin Arena'da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ


FREIBURG

MARSEILLE

QARABAĞ

RENNES

ROMA

SPARTA PRAHA

SPORTING CP

TOULOUSE

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