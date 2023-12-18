Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri...

Aynı federasyona bağlı ülke takımları bu turda eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki ayak sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Gol eşitliği olması durumunda iki devreden 30 dakikalık uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.