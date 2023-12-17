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İngiliz devi Sacha Boey için gemileri yaktı! Rekor bonservis bedeli...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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İngiliz devi Sacha Boey için gemileri yaktı! Rekor bonservis bedeli...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olarak elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Cimbom'da performansıyla gözleri dolduran Sacha Boey'e talip çıktı. İngiliz devi Boey için adeta gemileri yaktı. Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacak olan dev kulüp rekor bir bonservis ücreti ödeyecek. İşte detaylar...

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılarda devre arası yaklaşırken, transfer çalışmaları da hızlandı.

SACHA AVRUPA DEVLERİNİN RADARINA GİRDİ

Performasıyla Avrupa devlerinin beğenisini kazanan yıldız futbolcu Sacha Boey ile ilgili sıcak bir haber geldi.

Boey'in ocak ayında rekor bonservis ücretiyle takımdan ayrılabileceği belirtildi.

BOEY AYRILIYOR

Sacha Boey'in ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edildi.

Haberde, Fransız yıldızın en geç sezon sonunda başka takıma transfer olacağı yazıldı.

MANU'DAN DEV RAKAM

Ayrıca haberde, Manchester United'ın Boey için Galatasaray'a 25.5 milyon Euro'luk bir teklif verdiği yönünde.

Sağ bek mevkisinde oynayan futbolcunun 17 milyon Euro değeri bulunuyor.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon 27 maça çıkan Boey, bu mücadelelerde 2 gole imza attı.

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