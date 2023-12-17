Galatasaray’a yeni Sacha Boey! O da Fransa’dan geliyor! Puzzle’ın eksik parçası tamamlanıyor

21 yaşındaki Fransız sol bek, futbola Lorient altyapısında başladı ve 2020 yılında Reims B takımına transfer oldu. 2021 yılında isa A takıma yükseldi ve 2023 yılında da 500 bin Dolar karşılığında Brest'e imza attı. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç sol bekin sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.



