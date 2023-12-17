Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hedefine ulaşmak adına stratejik hamleler yapmaya kararlı. Bu çerçevede, sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibi Brest'in formasını giyen 21 yaşındaki yetenekli futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte detayları...
Galatasaray, ara transfer döneminde eksik mevkilerini güçlendirmek amacıyla harekete geçerken, özellikle sol bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Kırmızılı ekip, Fransız takımı Brest'in sol beki Bradley Locko'yu transfer etme konusunda ilgi gösteriyor. Bu gelişme, Fransız takımının taraftarlarını endişelendirdiği belirtiliyor.
Sürükleyici Bonservis Pazarlığı
Galatasaray'ın Bradley Locko transferindeki ana engel, 10 milyon Euro'luk yüksek bonservis bedeli. Bu durum, kulüpler arasında karmaşık bir pazarlık sürecini beraberinde getiriyor ve transferin seyrini belirleyen kritik bir faktör halini alıyor.
Parlayan Yıldız: Bradley Locko
Genç sol bek Bradley Locko, sezon başında Brest'e 500 bin Euro karşılığında transfer olmasının ardından performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren genç yetenek, transfer piyasasında parlayan bir yıldız olarak ön plana çıkıyor.
Uzun Vadeli Taahhüt
Locko'nun 2027'ye kadar süren sözleşmesi, transferde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu uzun vadeli taahhüt, Galatasaray'ın genç yeteneği kadrosuna katma çabalarına yeni bir boyut kazandırıyor.
Bradley Locko kimdir?
21 yaşındaki Fransız sol bek, futbola Lorient altyapısında başladı ve 2020 yılında Reims B takımına transfer oldu. 2021 yılında isa A takıma yükseldi ve 2023 yılında da 500 bin Dolar karşılığında Brest'e imza attı. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç sol bekin sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.
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- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
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