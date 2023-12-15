Galatasaray'dan El Khannouss hamlesi! Gelecek vadedenler arasında zirvede
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılıların gündemine Faslı genç yıldız geldi.
Takviyeleri Avrupa'daki duruma göre güncellemeyi planlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nin kesinleşmesiyle transfer çalışmalarına başladı.
Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planı netleşti. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi son 32 turu için bilet alan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki kaderinin netleşmesiyle transferdeki yol haritasını güncelledi.
Merkez orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na forma veren Okan Buruk'un bu bölgeye transfer istediği ve gündeme 19 yaşındaki Faslı oyuncu Bilal El Khannouss'un geldiği iddia edildi.
El Khannouss'un sarı kırmızılı takıma transferinde Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Hakim Ziyech'in devreye girdiği ve genç oyuncuyu ikna ettiği gelen bilgiler arasında.
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