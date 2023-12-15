Galatasaray’dan El Khannouss hamlesi! Gelecek vadedenler arasında zirvede

Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planı netleşti. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi son 32 turu için bilet alan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki kaderinin netleşmesiyle transferdeki yol haritasını güncelledi.