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Galatasaray'dan El Khannouss hamlesi! Gelecek vadedenler arasında zirvede

GALATASARAY
Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Galatasaray’dan El Khannouss hamlesi! Gelecek vadedenler arasında zirvede

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılıların gündemine Faslı genç yıldız geldi.

Takviyeleri Avrupa'daki duruma göre güncellemeyi planlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nin kesinleşmesiyle transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planı netleşti. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi son 32 turu için bilet alan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki kaderinin netleşmesiyle transferdeki yol haritasını güncelledi.

Merkez orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na forma veren Okan Buruk'un bu bölgeye transfer istediği ve gündeme 19 yaşındaki Faslı oyuncu Bilal El Khannouss'un geldiği iddia edildi.

El Khannouss'un sarı kırmızılı takıma transferinde Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Hakim Ziyech'in devreye girdiği ve genç oyuncuyu ikna ettiği gelen bilgiler arasında.

Belçika'nın Genk takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 31 maça çıkarken, 3 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 4 de asistle oynadı.

GELECEK VADEDENLER ARASINDA ZİRVEDE
El Khannouss, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesinin zirvesinde yer alıyor.

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