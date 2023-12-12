Sen yaparsın aslanım! Kopenhag - Galatasaray (CANLI ANLATIM)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya geliyor. Grupta 5 puanı bulunan Galatasaray'ın bir üst tura yükselebilmesi için kazanması gerekiyor. Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi Daniel Orsato ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.
Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.
TUR İÇİN GALİBİYET ŞART
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, bugün kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.
Galibiyet, üst turun yanı sıra 12,4 milyon euro da kazandıracak.
Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon euro para ödülünün de sahibi olacak.
Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon euroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon euroyu da kasasına koyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon euroya çıkacak.
SANCHEZ VE ZİYECH'İN SAKATLIKLARI GEÇTİ
Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.
KOPENHAG SON 6 MAÇINDA BİR KEZ KAZANDI
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.
Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.
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