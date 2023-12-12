Sen yaparsın aslanım! Kopenhag - Galatasaray (CANLI ANLATIM)





Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon euroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon euroyu da kasasına koyacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon euroya çıkacak.