Galatasaray'da Ndombele'ye sürpriz talip! Eski takımı devreye girdi...
Galatasaray'ın yollarını ayırmak için çabaladığı Fransız orta saha Tanguy Ndombele'ye eski takımlardan Lyon talip oldu. Eğer transfer ciddileşirse sarı kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer arayışına girecek. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediğini isimlerden birisi olan Kongo asıllı Fransız orta saha Tanguy Ndombele için önemli bir gelişme yaşandı.
LYON, NDOMBELE İÇİN ISRARCI
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ndombele'nin eski takımı Lyon Fransız merkez orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi'nde çok zor günler geçiren ve son sırada yer alan Lyon'un bu transferde ısrarcı durumda.
GALATASARAY İÇİN FIRSAT OLDU
Bu durum Galatasaray yönetimi için de bir fırsat oldu. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin yerine Galatasaray oyuncu arayışı içinde. Ndombele sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. Fransız orta saha bu 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de şans buldu.
Fransız orta saha Ndombele son olarak 2022'nin ocak ve haziran döneminde Lyon formasını giymişti. Ndombele 7 kez de Fransa Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
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