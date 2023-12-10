Galatasaray’da Ndombele’ye sürpriz talip! Eski takımı devreye girdi...





GALATASARAY İÇİN FIRSAT OLDU

Bu durum Galatasaray yönetimi için de bir fırsat oldu. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin yerine Galatasaray oyuncu arayışı içinde. Ndombele sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. Fransız orta saha bu 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de şans buldu.

Fransız orta saha Ndombele son olarak 2022'nin ocak ve haziran döneminde Lyon formasını giymişti. Ndombele 7 kez de Fransa Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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