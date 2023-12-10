Galatasaray yeniden tarih yazma peşinde! İşte Kopenhag maçının muhtemel 11’i...

OKAN BURUK BU KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak.

Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı.

Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda yarın teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare edecek.