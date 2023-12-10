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Galatasaray yeniden tarih yazma peşinde! İşte Kopenhag maçının muhtemel 11'i...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Galatasaray yeniden tarih yazma peşinde! İşte Kopenhag maçının muhtemel 11’i...

UEFA Şanpiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki son maçında Kopenhag'a deplasmanda konuk olacak. Salı günü saat 23.00'te oynanacak karşılaşmada Aslan gruptan çıkma mücadelesi verecek. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçındaki muhtemel 11'i...

Galatasaray Futbol Takımı, tarihinin en büyük başarısına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü yine önemli bir maça çıkacak.

23 YIL ÖNCE ORADA TARİH YAZILDI

Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek.

ASLAN SON 16 PEŞİNDE

Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Danimarka'nın Kopenhag ekibini yenmesi halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükselecek.

Danimarka'nın en büyük stadı olan ve 1992 yılında hizmete giren Parken Stadı, 42 bin 305 seyirci kapasitesine sahip.

TÜRKİYE'YE FUTBOLDA İLK AVRUPA KUPASINI BU STATTA KAZANDIRDI

Galatasaray, günümüzde UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası olan UEFA Kupası'nı, 2000 yılında Parken Stadı'nda kaldırdı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Kupası'nda yoluna devam etti. Üçüncü turda dahil olduğu organizasyonda sırasıyla İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United ekibini eleyen Galatasaray, finalde İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşılaştı.

Parken Stadı'nda 17 Mayıs 2000 yılında oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futbolda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

OKAN BURUK BU KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak.

Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı.

Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda yarın teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare edecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Danimarka'daki zorlu maçta İtalyan hakem Daniele Orsato görev alacak.

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