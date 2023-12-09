Cimbom'da yıldız mesaisi! Transferde büyük hamleler
Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray kadrosundaki yıldız oyuncularla ve oynadığı futbolla gözleri dolduruyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Cimbom, ara transfer döneminde iki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Adana Demirspor galibiyeti sonrası puanını 40 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon 3 kulvarda birden başarı için mücadele veriyor.
TAKVİYELER GELECEK
Ara transfer döneminde takıma takviyeler yapıpı kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte taraftarı heyecana boğan 2 isim gündeme geldi.
THOMAS PARTER HAMLESİ!
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin ilk hedef olarak Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.
Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.
BROZOVIC SÜRPRİZİ
Öte yandan Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti.
Dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılıların temaslara başladığı bildirildi.
Ancak yönetim maddi olarak iyi bir teklif yapması durumunda transferin gerçekleşeceğini düşünüyor.
Brozovic'in 6 aylık maaşını ödemek isteyen Cimbom, Al-Nassr'a kiralama ücreti ise vermek istemiyor.
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