CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Adana Demirspor maçı ilk 11’leri…

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR 39. RANDEVUDA

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.