Galatasaray defansında büyük sıkıntı! Stoperler sakatlıkları sonrası Adana Demirspor karşısında sürpriz tercih! Okan Buruk kararını verdi...

23 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.