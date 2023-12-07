Galatasaray defansında büyük sıkıntı! Stoperler sakatlıkları sonrası Adana Demirspor karşısında sürpriz tercih! Okan Buruk kararını verdi...
Önümüzdeki hafta içinde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray ligin 15.haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda stoper bölgesindeki sakatlıklar can sıkarken Okan Buruk'tan ilk 11 konusunda sürprizler gelebilir. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
EN İYİ BAŞLANGICI YAPTI
Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.
Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.
STOPER KALMADI
Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın durumları ise bugün yapılacak antrenmanda sonra netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi üç futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
SON 2 MAÇIN GOLCÜSÜ ZİYECH
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son 2 resmi maçta 3 gol attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, Süper Lig'deki Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde de 1 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaşan Ziyech, Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayaklarından olacak.
23 MAÇLIK SERİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
SAHASINDA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.
Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.
LİGİN EN İYİ SAVUNMASI GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu.
Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.
RAKİBİ 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Adana Demirspor, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi gördü.
DEPLASMAN GALİBİYETLERİ YOK
Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.
Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera,Boey,Nelsson,Abdülkerim,Barış, Torreira,Ndombele, Kerem, Ziyech, Tete, Icardi
Abdülkerim Bardakçı'nın durumu maç günü belli olacakken, oynayamaması durumunda Okan Buruk'un stoper bölgesinde sol ayaklı olması nedeniyle Kerem Demirbay'ı tercih edebileceği iddia ediliyor.
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