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Cimbom devre arası bombayı patlatıyor! Torreira'nın yanına çilek transferi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Cimbom devre arası bombayı patlatıyor! Torreira’nın yanına çilek transferi...

Süper Lig'de ve Avrupa'da kadrosunudaki yıldız oyuncularla bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray bu sezon üst üste 2'inci şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Cimbom, devre arasında flaş bir transfere yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste 2'inci şampiyonluğunu arayan Galatasaray, ligde 2'inci sırada yer alıyor.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını memnun ediyor.

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan aslan devre arasında da kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

Sezon başında kadroya eklenen Tanguy Ndombele, Galatasaray'da yeni transferler arasında performansı en düşük seviyede kalan isimlerden birisi oldu.

CİMBOM NBOMBELE'NİN YERİNE TAKVİYE YAPMAK İSTİYOR

Ndombele'nin yerine devre arasında takviye yapmak isteyen Aslan, dünyaca ünlü yıldız bir orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi.

ASLAN DEV OYNUYOR

Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Marcelo Brozovic için harekete geçti.

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefliyor.

Cimbom'un Hırvat futbolcu için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

31 yaşındaki ismin ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Brozovic'in 6 aylık maaşını ödemek isteyen Cimbom, Al-Nassr'a kiralama ücreti ise vermek istemiyor.

Galatasaray'ın 2-3 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi yapması durumunda ise Al-Nassr'ın transfere izin vereceği iddia edildi.

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