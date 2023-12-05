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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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