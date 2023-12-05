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Galatasaray'da Angelino hamlesi! Leipzig'e baskı yapmaya başladı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Galatasaray’da Angelino hamlesi! Leipzig’e baskı yapmaya başladı...

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino sarı kırmızılılarda kariyerine devam etmek isterken kulübüne bonservis konusunda indirim için baskı yapıyor. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğinin mesajını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Angelino, kulübü Leipzig'den bonservisinde indirim talep etti. Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.

"ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM"

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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