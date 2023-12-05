Galatasaray’da Angelino hamlesi! Leipzig’e baskı yapmaya başladı...

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.



"ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM"



26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.