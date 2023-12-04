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Süper Lig'de dev transfer bombası! Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gidiyor! İmza yakın...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Süper Lig’de dev transfer bombası! Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a gidiyor! İmza yakın...

Devre arası transfer sezonu yaklaşırken ligde şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için devreye girerken yıldız oyuncunun önümüzdeki haftalarda Aslan'a imza atabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin Eljif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

6 AYLIĞINA GELEBİLİR

Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

ASLAN SADECE MAAŞ ÖDEMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU...

Öte yandan Galatasaray'ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği vurgulandı. Ancak Napoli'nin bu talebi kabul etmesinin zor olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Geçen yıl İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eljif'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olan Eljif, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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