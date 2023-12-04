Süper Lig’de dev transfer bombası! Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a gidiyor! İmza yakın...

6 AYLIĞINA GELEBİLİR

Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

ASLAN SADECE MAAŞ ÖDEMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.