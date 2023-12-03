Nicolo Zaniolo'ya dev talip! İtalyanlar Aslan'ın kapısına geliyor! Büyük rakam...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan yıldızın İngiltere'de kalması gündemdeyken İtalya'nın dev takımlarından biri Aslan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'da devre arasına yönelik transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
ASLAN TAKVİYE YAPACAK
Cimbom'un sol bek, merkez orta saha ve hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşandı. İtalyan yıldız kariyerini kiralık olarak Aston Villa'da forma giyiyor.
ZANIOLO KİRALIK AMA...
24 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde istenen performansı henüz sahada gösteremedi. Zaniolo, Aston Villa'ya şartlara bağlı olarak zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon başında kiralandı.
İTALYAN DEVİ İSTİYOR
Ancak 24 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre çizme devi Napoli, yıldız oyuncuya talip. Haberde kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Zaniolo ile bizzat ilgilendiği aktarıldı.
SEZON SONU...
Şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmediği takdirde Napoli, sezon sonu Zaniolo'yu kadrosuna katabilir. Nicolo Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon Euro olarak biliniyor.
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