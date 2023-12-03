Nicolo Zaniolo’ya dev talip! İtalyanlar Aslan’ın kapısına geliyor! Büyük rakam...

İTALYAN DEVİ İSTİYOR

Ancak 24 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre çizme devi Napoli, yıldız oyuncuya talip. Haberde kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Zaniolo ile bizzat ilgilendiği aktarıldı.