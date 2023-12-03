Galatasaray'dan sol beke sürpriz isim! Yönetim harekete geçti! 5 milyon euro karşılığında iş bitecek...
Galatasaray'da sezon başından beri sol bek pozisyonunda büyük sorun yaşanırken sarı kırmızılılar Young Boys forması giyen Ulisses Giarca'yı gündemine aldı. Young Boys Giarca için 5 milyon euro teklif bekliyor. İşte detaylar...
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı bir türlü veremeyen Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performansını yeterli bulmayan Galatasaray yeni sol bekini buldu.
YOUNG BOYS TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys formasıyla etkili bir performans gösteren Ulisses Giarca, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu.
Angelino'nun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istemeyen Galatasaray'ın, İsviçre basınında çıkan habere göre Ulisses Garcia için 5 milyon euroluk bir teklif yaparsa Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği söylendi.
27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, Young Boys ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Young Boys ile 19 resmi maça çıkan Ulisses Garcia bu karşılaşmalara 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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