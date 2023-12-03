Galatasaray’dan sol beke sürpriz isim! Yönetim harekete geçti! 5 milyon euro karşılığında iş bitecek...

YOUNG BOYS TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys formasıyla etkili bir performans gösteren Ulisses Giarca, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu.

Angelino'nun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istemeyen Galatasaray'ın, İsviçre basınında çıkan habere göre Ulisses Garcia için 5 milyon euroluk bir teklif yaparsa Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği söylendi.

27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, Young Boys ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.