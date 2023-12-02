İtalyan devleri Mauro Icardi için geliyor!
Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi. Avrupa devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılar da çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, takviyeler içni arayışlarını sürdürürken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili şok bir haber geldi.
ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Avrupa devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak içni harekete geçtiği belirtildi.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Sarı-kırmızılı camiada takımın gidişatı ise yüzleri güldürüyor.
Cimbom'da birçok isim performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. O isimlerden birisi ise Mauro Icardi oldu.
ŞOK İDDİA
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Icardi için son günlerde birçok iddia ortaya atıldı.
REAL MADRID İDDİALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan Real Madrid iddiası da gündemi sarsmıştı.
Ancak İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Icardi sorusuna, "Ara transferde yeni bir forvet almayacağız. Kulüp yönetimi, kadromuzu yaz aylarında planladı ve kurdu. Her şey iyi gidiyor. Hepsi bu." açıklamasını yapmış ve Arjantinli oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti.
YENİ GELİŞME
Yıldız oyuncu ile birçok takım ilgilenmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
INTER ICARDI İÇİN DEVREDE
İtalyan basınının haberine göre; 30 yaşındaki golcünün eski kulübü Inter, sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.
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