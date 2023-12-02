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CANLI | Pendikspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Pendikspor - Galatasaray maçı ilk düdük sesi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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CANLI | Pendikspor - Galatasaray CANLI ANLATIM Pendikspor - Galatasaray maçı ilk düdük sesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Manchester United maçının ardından, rotasını tekrardan Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip 14 haftada Pendikspor'a konuk oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç temposunun ardından kadroda rotasyona gitti. Maçın hakemi ilk düdüğü çaldı. İşte Galatasaray'ın, Pendikspor karşısındaki ilk 11'i... Maçın canlı anlatımı haberimizden takip edebillirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray gruplardan çıkmak için şansını son maça taşıdı.

3 kulvarda yoğun maç trafiğini girecek olan Galatasaray yeniden rotasını Süper Lig'e çevirdi. 34 puanla zirveyi ezeli rakibiyle paylaşan Galatasaray 14. haftada Pendikspor'a konuk oluyor.

CİMBOM'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

İLK RESMİ MAÇ

Pendikspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak.İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

ICARDI YİNE EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK

Pendikspor maçında Icardi Galatasaray'ın yine en önemli kozu olacak.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Okan Buruk, Manchester United maçında etkisiz kalan Ndombele ve Mertens'i yedek kulübesine çekecek.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Kazım Can, Kaan, Nelsson, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Tete, Icardi

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