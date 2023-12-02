CANLI | Pendikspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Pendikspor - Galatasaray maçı ilk düdük sesi

İLK RESMİ MAÇ

Pendikspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak.İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.