01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu’nun golü Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Galatasaray haberleri bugün... Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA