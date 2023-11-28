Okan Buruk resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oynayacak mı?

"TRANSFERLERİMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon başında yaptıkları transferlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig maçında Tanguy Ndombele'nin iyi performans gösterdiğini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Her maçın farklı hikayesi var. Oyuncularımızı maç maç değerlendiriyoruz. Ana hedefimiz tüm oyuncuları hazır hale getirmek. Son maç bizim için oyun ve skor olarak iyi geçti. Önemli işler yaptık. Ancak şimdi çok farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak. Oyuncularımız takıma destek olmak için hepsi yüzde 100'ünü veriyor. Beni en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden çok memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlardan takımımızın ne kadar kaliteli futbolculara sahip olduğu net bir şekilde belli."