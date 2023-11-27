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Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi şok! 7 isim kadroda yok

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Manchester United’da Galatasaray maçı öncesi şok! 7 isim kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba akşamı oynanacak olan Galatasaray-Manchester United maçı öncesi İngiliz devi sakatlık ve cezalı futbolcularla boğuşuyor. Galatasaray maçı için kampa giren Kırmızı Şeytanlar'da 7 isim kadroya dahil edilmedi.

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