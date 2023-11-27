27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan sert açıklama: Adaletsizlikler akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındı...

Galatasaray'dan sert açıklama: Adaletsizlikler akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan sert açıklama: Adaletsizlikler akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındı...

Galatasaray'dan kamuoyu açıklaması: Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA