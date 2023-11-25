Galatasaraylı Mauro Icardi’nin temsilcisi Elio Pino: Real Madrid ile görüştük

"REAL MADRID İLE GÖRÜŞTÜK"

Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

"Resmi bir teklif henüz yok" diyen Pino, "Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid'deyim. Real Madrid'in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.