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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino: Real Madrid ile görüştük

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Galatasaraylı Mauro Icardi’nin temsilcisi Elio Pino: Real Madrid ile görüştük

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye dünya devi Real Madrid talip oldu. Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkındaki Real Madrid iddiaları ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"REAL MADRID İLE GÖRÜŞTÜK"

Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

"Resmi bir teklif henüz yok" diyen Pino, "Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid'deyim. Real Madrid'in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

"ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Fanatik'in haberine göre yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söyleyen Pino, "Pazartesi günü Erden Timur'la görüşmek için İstanbul'a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul'dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem." dedi.

15 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

İtalyan basınında çıkan haberlerde Real Madrid, Mauro Icardi'yi transfer gündemine dahil etti. Carlo Ancelotti'nin Arjantinli forveti daha önce de kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Real Madrid'in Mauro Icardi transferi için Galatasaray'a yapması beklenen teklifin ayrıntıları da belli oldu. İspanyol devinin, Arjantinli forvet için 15 milyon euro civarında bir teklif sunabileceği aktarıldı.

ICARDI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sezona kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında da takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

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