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Galatasaray'dan Real Madrid'e Mauro Icardi yanıtı! Transfer için net tavır...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Galatasaray’dan Real Madrid’e Mauro Icardi yanıtı! Transfer için net tavır...

Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi'nin Real Madrid'e transferi gündeme geldi. Ancelotti Icardi'yi takımda görmeyi çok isterken İspanyollar 15 milyon Euro ödemeye hazır. Madrid'den gelen bu teklif sonrası sarı kırmızılı yönetim İspanyol ekibine transfer yanıtını gecikmeden iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Real Madrid'in transfer radarına girerken bu iddia İspanyol ve Türkiye basınında geniş yankı buldu.

ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR

Real Madrid'in İtalyan teknik patronu Ancelotti'nin de özellikle Inter günlerindeki performansını çok yakından takip ettiği, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi iş çıkardığını düşündüğü Icardi'yi transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.

YÖNETİMİN KARARI NET

TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ

Sarı-Kırmızılılar'ın, Güney Amerikalı golcüyü bırakmaya kesinlikle niyeti yok. Avrupa'da kupa hedefi koyan yöneticiler, kendilerine henüz Real Madrid'den bir ilgi yazısı veya teklif gelmediğini belirtirken, böyle bir talep olsa bile Icardi'nin satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini dile getiriyor.

30 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ

Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi, sezon başında Galatasaray henüz bonservisini almadan önce Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler almıştı. Son olarak eşi Wanda Nara ile görüşen tecrübeli golcü, 30 milyon Euro yıllık kazancı elinin tersiyle iterek Galatasaray'ı tercih etmişti. Mauro Icardi, sponsor desteğiyle beraber Galatasaray'dan senelik 10 milyon Euro civarında bir gelir elde ediyor.

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