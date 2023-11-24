Galatasaray’dan Real Madrid’e Mauro Icardi yanıtı! Transfer için net tavır...

TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ

Sarı-Kırmızılılar'ın, Güney Amerikalı golcüyü bırakmaya kesinlikle niyeti yok. Avrupa'da kupa hedefi koyan yöneticiler, kendilerine henüz Real Madrid'den bir ilgi yazısı veya teklif gelmediğini belirtirken, böyle bir talep olsa bile Icardi'nin satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini dile getiriyor.

30 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ

Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi, sezon başında Galatasaray henüz bonservisini almadan önce Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler almıştı. Son olarak eşi Wanda Nara ile görüşen tecrübeli golcü, 30 milyon Euro yıllık kazancı elinin tersiyle iterek Galatasaray'ı tercih etmişti. Mauro Icardi, sponsor desteğiyle beraber Galatasaray'dan senelik 10 milyon Euro civarında bir gelir elde ediyor.