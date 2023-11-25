Canlı I Galatasaray-Alanyaspor (CANLI ANLATIM) Sarı kırmızılılar evinde galibiyet peşinde
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Aslan'da eksik bulunmazken, Muslera ve Sanchez sarı kart sınırında yer alıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY ALANYASPOR 15. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.
SAHASINDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
MUSLERA İLE SANCHEZ SARI KART SINIRDA
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova
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