Galatasaray’da sakatlık şoku! Son anda kadrodan çıkartıldı! Okan Buruk son durumunu açıkladı...

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Okan Buruk maç öncesi başarılı stoperle ilgili, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.