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Galatasaray'da sakatlık şoku! Son anda kadrodan çıkartıldı! Okan Buruk son durumunu açıkladı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Galatasaray’da sakatlık şoku! Son anda kadrodan çıkartıldı! Okan Buruk son durumunu açıkladı...

Galatasaray'ın Alanyaspor maçındaki ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı kırmızılılar Abdülkerim Bardakçı maç kadrosundan çıkarılırken Okan Buruk yıldız stoperin son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadroları belli oldu. Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Okan Buruk maç öncesi başarılı stoperle ilgili, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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