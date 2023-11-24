Galatasaray milli sol bekin peşinde! Aslan transferi bitiriyor! Onay verildi...
Galatasaray ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken Aslan devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar Angelino'nun performansından memnun olmazken, milli sol beki gündeme aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Angelino'nun yetersiz performansı nedeniyle sok bek arayışları başladı.
RIDVAN YILMAZ GALATASARAY YOLUNDA
Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz beklentilerin altında kalırken, milli yıldızın Galatasaray'a gelebileceği iddia edildi.
ÜÇ YERLİ OYUNCU KURALI...
Üç yerli oyuncu kuralı sebebiyle sorun yaşayan Galatasaray, bu probleme takım içinden çözüm üretmeye çalışırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Galatasaray transfer komitesi ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi.
2 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını onaylayan Rangers topu Galatasaray'a attı. 2 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan İskoç kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaşması durumunda transfere izin verecek.
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