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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'ya 3 İtalya kulübü talip

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı’ya 3 İtalya kulübü talip

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansın ardından İtalyan takımlarının radarına girdi. Daha önce onu takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi. İşte detaylar...

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