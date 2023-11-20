Galatasaray Puma ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
Galatasaray, Puma ile 2024-2025 sezonunun başından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon avroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.
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