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Mertens'ten Galatasaray kararı! Sezon sonuna kadar kalmak istiyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Mertens’ten Galatasaray kararı! Sezon sonuna kadar kalmak istiyor...

Galatasaray'ın devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği Dries Mertens, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini Okan Buruk'a iletti. Mertens ayrıca yedek kalmayı sorun etmeyeceğini belirtti. İşte detaylar...

İtalya'daki 9 yıllık Napoli macerasının ardından katıldığı Galatasaray ile 52 maçta 9 gol, 8 asist üreten Dries Mertens, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Lider vasıflı bir oyuncu olması sebebiyle Okan Buruk'un takımda kalması yönünde bir tavır aldığı Mertens'in planı da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arabistan'tan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünürken Belçikalı yıldız ise kontratının sonuna kadar kulüple yola devam etmeyi planlıyor.

YEDEK KALMAYI SORUN ETMİYOR

Teknik heyetin 36 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha az şans bulacağını söylediği, Mertens'in de yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.

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